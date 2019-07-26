反對修訂《逃犯條例》風波持續，大和發表報告指，香港正面臨前所未有的政治危機。該行預計，最壞情況是香港實施戒嚴或緊急狀態令，甚至出動駐港解放軍協助戒嚴，惟此舉將觸發大量資本外流和人才外逃。

有「新末日博士」之稱、大和資本市場亞洲（除日本外）首席經濟師賴志文於報告中提到，本港發生最壞形勢的機會率達40%。他指出，戒嚴必定對香港經濟和國際金融中心地位造成負面影響，如政府收緊對示威者的立場，國際社會可能會制裁香港，美國國會通過新的《香港人權與民主法》的可能性大增，美英等國家或會暫停香港獨立關稅區的地位。

他認為，最好情況是政府逐一回應示威者的五大訴求，包括撤回逃犯條例、收回暴動定性、撤銷對示威者控罪等、成立獨立調查及重啟普選，料出現最好情況的機會率有40%。

賴志文認為，假如政府只回應示威者一至兩個訴求，相信遊行示威的情況仍會持續，雖然暑假過後抗爭步伐或有所放緩，但抗爭仍會是本港新常態，相信出現這種「任意燃燒」的機會有20%。他指出，未來60天是尤為關鍵，十月為國慶，如屆時仍有逾百萬市民上街，對中央而言並非理想情況。此外，明年1月台灣選舉，如本港的危機繼續升級，台灣民眾會更傾向蔡英文，對中國促進兩岸統一會造成打擊。他相信習近平有空間調整對香港政策，以提高中國在台灣的形象，但相關空間正進一步減少。

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