華人置業（0127）發盈喜，預期2019財年中期扭虧，中期溢利將介乎8.02億元至8.87億元股，2018財年中期虧損為3.64億元。收入方面，2019財年中期的收入則顯著下跌47%至57%，2018財年中期則為5.6億元，意味今年收入介乎2.4億元至2.968億元。

集團又披露在其他全面支出中，可能錄得關於中國恒大（3333）股份的公平值變動的未變現虧損達13.3億元的一項支出。

華置指，集團中期收入顯著下降及產生溢利的原因是期內並無買賣物業銷售，2018年中期的收入則錄2.74億元及帶來應佔溢利1.29億元。

集團又指，按初步評估，在期內集團預期將錄得由分類為通過損益以反映公平值的上市投資及財資產品所產生的溢利淨額約12億元，2018年上半年則為淨虧損5.84億元。而在期內，溢利增加主要來自債券的公平值變動的未變現收益約8.11億元，2018年同期為未變現虧損8.68億元，以及出售債券的已變現收益7700萬元，2018年同期為已變現虧損500萬元等。

華置收市升0.69%，報7.2元，成交金額136萬元。

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