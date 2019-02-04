港股悶局持續，午後成交只有286億元，遠低於上午的391億元，全日成交金額亦較上日減少0.38%。早前市場憧憬美國減息，從而刺激大市向上，隨着股價已升高，市場近期橫行等待議息結果及儲局言論。另一方面，由內地官媒《經濟日報》營運的微信賬號「陶然筆記」發文，提到中美仍有不少分歧，美國仍像5月初的漫天要價，無論談多少輪、多少年，都談不出好結果。文章態度強硬，亦顯示出中美判短期內難達成協議，加添港股沽壓。

港股收市跌196點或0.69%，報28397點，成交金額677億元；國指跌77點或0.71%，報10853點。

周六元朗或有示威，本地地產股全線下跌。恒地（0012）跌0.7%，收報42.4元；新地（0016）跌0.62%，收報128元；新世界發展（0017）跌1.85%，收報11.68元；長實集團（1113）跌0.16%，收報62.7元；信置（0083）跌1.06%，收報13.04元。除長實創1個月高以外，其他全部創1個月低。

藥股回吐，石藥（1093）跌1.98%，收報13.88元，是跌幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.46%，收報9.45元。友邦（1299）連跌3日，跌1.58%，收報84.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

上升藍籌只有5隻，萬洲（0288）升0.49%，收報8.19元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升0.16%，收報6.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；其餘三隻是港鐵（0066）升0.37%，收報53.8元、長建（1038）升0.33%，收報60.75元，及九龍倉置業（1997）升0.3%，收報50.8元。

華為公布首款5G手機Mate 20 X 5G，售價6199元人民幣。手機設備股隨大市向下，舜宇（2382）跌0.95%，收報93.85元，瑞聲（2018）跌1.45%，收報44.3元。

獲百事入股25.844%成為第二大股東的五谷磨房（1837），全日升14%，收報2.03元，曾升至2.45元，升37%。

獲平保（2318）入股成為第二大股東的金茂（0817），全日升7.6%，報5.21元。

早前傳澳博（0880）新項目新葡京延期落成，澳博收市跌4.3%，報8.98元。

恒指過去5個交易日累跌1.27%或367點，表現最佳首三隻成份股，分別為舜宇升6.17%、恒安（1044）升5.17%、中生升5%。最差三隻分別為新世界跌5.96%、新地跌5.7%、友邦跌4.86%。

國指過去5個交易日累跌0.51%或56點，表現最佳首三隻成份股，分別為安踏（2020）升6.9%、恒安升5.17%，及石藥升4.52%。最差三隻分別為中電信（0728）跌5.07%、中移動（0941）跌4.6%、龍湖（0960）跌4.4%。

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