《經濟日報》前副社長石鏡泉早前「教仔須用藤條、水喉通」言論引發社會不滿，於經濟日報集團（0423）持股5%的獨立股評人David Webb早前於網站表示將於周五股東大會上要求石鏡泉辭職。不過石已於周一請辭執董及經濟日報副社長職務，周二獲集團批准。David Webb指，相信石鏡泉下台部分來自股東壓力。

David Webb於今日股東大會後表示自己作為持股5%的股東，早前已告知經濟日報集團將會要求石鏡泉下台，而公司亦瞭解這一點。他指出，現在石只是一個小股東兼專欄作家，相信之前石煽動暴力的言論不會影響經濟日報集團表現，因為公司及報紙並非與石的言論同一立場。他又指，相信管理層有能力繼續管治公司，不認為石的離任會對公司造成任何改變。

近期修訂《逃犯條例》爭議續演，David Webb評論指，見到林鄭月娥至今不願承認於修訂草案中犯下錯誤，亦不願完全撤回草案，是十分令人沮喪。他指，草案依然有可能於下屆立法會回歸，而這一點為一國兩制帶來陰影，隨時可能打破中港之間的「防火牆」。

David Webb又指應設立獨立調查委員會，由法官主持進行調查早前元朗西鐵站傷人事件，而有關涉事警員或指揮官應被罷免。他指，進行相關調查可以作為政府與市民的和解措施，但仍無法解決香港根本問題，即是沒有民主問責制（democratic accountability）及真普選。

記者：馬迪帆

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