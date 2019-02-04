港股今早隨美股低開188點，最多曾跌256點，市場始終在等待美國宣布減息及儲局言論，港美10年期債息差、港元、港股等金融資產價格近期均出現橫行的走勢。除此之外，中美貿易談判雖則已預期短期內不會有重大協議，但兩國在開會前的角力持續升溫，有別於過往開會前的和諧氣氛，亦隨時為後市走勢增添風險。

港股半日跌127點或0.45%，報28467點，失守10天(28541點)、20天(28540點)及100天線(28629點)，成交金額較昨日同期增加5.1%，至391億元；國指跌54點或0.49%，報10876點。

周六或出現元朗遊行示威，風險升溫，地產股普遍下跌兼見1個月低，恒地（0012）跌0.7%，收報42.4元；新地（0016）跌0.16%，收報128.6元；新世界發展（0017）跌0.84%，收報11.8元；信置（0083）跌0.61%，收報13.1元。相反，長實則創近2個月高。

昨日受追捧的藥股表現分化，石藥（1093）跌2.4%，收報13.82元，是跌幅最大的藍籌，相反中生製藥（1177）續升0.42%，收報9.63元，曾見9.76元，再創10個月新高。

友邦（1299）續跌，今早更裂口低開1.2%，半日收市跌1.52%，收報84.25元，跌穿10天、20天線，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低46點。

50隻藍籌當中，僅8隻上升，2隻下跌，其餘40隻均下跌。上升藍籌當中，萬洲（0288）升1.72%，收報8.29元，是升幅最大的藍籌，而進軍日本雲計算市場的騰訊（0700）則升0.7%，收報375元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻20點；其餘上升的還包括九龍倉置業（1997）升0.89%，收報51.1元、長實集團（1113）升0.48%，收報63.1元、港鐵（0066）升0.37%，收報53.8元、港交所（0388）升0.37%，收報269.8元、建行（0939）升0.16%，收報6.2元。

煤氣（0003）及平保（2318）則無升跌，煤氣收報17.54元、平保收報95.6元。

百事入股25.844%，成為第二大股東的五谷磨房（1837），半日升18.5%，收報2.11元，曾升至2.45元，升37%。

融創中國（1918）發盈喜，截至6月底止六個月，預期公司擁有人應佔溢利按年增長超過45%。不過半日由升轉跌，收報37.5元，跌0.13%。三隻內房藍籌亦下跌，潤地（1109）跌0.57%，收報34.65元；碧桂園（2007）跌0.72%，收報11.08元；中海外（0688）跌0.35%，收報28.1元。

美高梅中國（2282）公布，第二季度經調整物業EBITDA為1.71億美元，較去年季度增加43%，半日收報13.78元，升0.584%。金沙中國（1928）跌1.76%，收報39.1元；銀娛（0027）跌0.36%，收報55.5元。

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