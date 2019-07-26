恒指中午跌127點，收報28467點，成交金額391億元。歐洲央行行長德拉吉言論沒預期鴿派，歐元大幅波動後回軟，美元轉強金價跌，整體股市受壓。美股跌勢延續至亞洲股市，中日韓台港全跌，但跌幅有限。今早市況缺乏焦點，豬肉股一度急升，但很快又見獲利盤湧現，萬洲（0288）升1.7%。強勢醫藥股仍具抗跌力，中生製藥（1177）逆市升0.4%。

港股現時的主要問題是政局憂慮，特別是本周六將有光復元朗行動，隨時會再爆發流血衝突，市場對於香港維持穩定的信心出現動搖，港資股出現持續沉重的沽壓。地產股自然首當其衝，就連商廈為主的太古地產（1972）、希慎（0014）等都跌至5月低位甚至向下突破，反映投資者對於香港的信心出現動搖。

現時最壞的可能性是港府無法控制局勢，解放軍出動衝擊一國兩制。這個可能性是存在的，但暫時看機會不算高。在元朗襲擊事件前，狀態就是遊行後出現示威者與警方衝突，後者武力驅散，不斷重複。市民日常生活、經濟活動大致正常。元朗事件令外界擔心人生和財產安全，但將這放大至外資撤離、連中區寫字樓租金也下跌，暫時看似乎是過度憂慮。太古地產股息已升至3厘以上，歷史上也是比較吸引的水平。

走勢上，以往14周圖RSI跌至40多會見底，現時已低見43水平，再跌的話可趁低收集。

張兆聰

明報首席評論員