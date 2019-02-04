美國電動汽車商Tesla(特斯拉)上季交車量創紀錄，惟業績虧損大於預期，加上共同創辦人斯特勞貝爾(JB Straubel)請辭，Tesla股價收跌逾13%。

Tesla第二季虧損4.08億美元，每股虧損2.31美元，雖然較首季虧損7.02億美元及每股虧損4.1美元有所收窄，但次季虧損仍大於市場預期。

期內，Tesla交車數超過9.5萬輛，創紀錄，首季交車量約6.3萬輛。

另外，Tesla聯合創始人兼首席技術總監斯特勞貝爾將離開公司，公司再有多一名資深主管離職。斯特勞貝爾過去主要負責電池技術的開發，包括Supercharger網路、Tesla Energy業務等計劃都有他的參與。公司技術副總裁Drew Baglino將會接替CTO 職位。

Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)在給股東的信中表示，他仍希望第三季度實現正面盈利，但將專注於交付更多汽車、擴大產能和創造現金流。他亦在與分析師的電話會議上，馬斯克表示他預計「可能在本季度實現盈虧平衡，並在下個季度實現盈利」。

Tesla股價在美股交易時段大跌，收報228.82美元，下挫13.61%。

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