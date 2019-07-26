英特爾(Intel)公布業績，第二季利潤勝預期，加上收市後公布以10億美元將智能手機調制解調器芯片業務的大部分股份出售予蘋果，預計第四季完成交易，消息刺激收市後延長時段止跌回升5.06%。

英特爾第二季收入165億美元，減少2.9%，但高過預期的156.7億美元，調整後每股純利1.06美元，高過去年的1.04美元，及市場預測的89美分。英特爾行政總裁Bob Swan 表示，表現超出公司預期，主要是因為大數據與精密計算應用的增長，推動市場對於公司的數據中心與個人電腦業務成長。

同時預計第三季收入大約180億美元，高過預期的178.5億美元，全年收入預測由690億美元升至約695億美元，高過預期的685.5億美元。不過，Bob Swan 亦預期從中國進口的產品面臨進一步的關稅提高，以及中美貿易談判問題，都為公司下半年帶來一些不確定性，美中貿易形勢如何發展，仍有些不為人知之處，這可能就是讓他更焦慮的原因。

英特爾指，出售手機芯片予蘋果後，預期將繼續專注在物聯網事業，包括電腦晶片與數據中心等，因市場對於物聯網設備到自駕車等的需求正持續攀高中。

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