美股業績期，多間公司公布業績，美股下跌，港股今早跟跌，低開188點或0.66%，報28406點，成交金額44億元；國指今早低開80點或0.75%，報10849點。

創科實業（0669）升0.98%，報61.6元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；吉利（0175）跌1.75%，報12.38元，是跌幅最大的藍籌，友邦（1299）續跌1.23%，報84.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。

微盟集團（2013）以先舊後新方式，以4.6元，向市場配售2.55億股，是昨日銷售文件顯示的4.6元至4.8元下限，作價較昨日收市價5.2元折讓11.5%，集資最多約12.2億元。微盟集團今年1月中才上市。開市報4.71元，跌9.4%。

融創中國（1918）發盈喜，預計上半年淨利潤同比成長超過45%，如果剔除業務合併收益及其攤銷、非核心業務的資產減值損失等事項影響後，預計上半年淨利潤同比增加超過100%。開市報38.5元，升2.5%。三隻藍籌內房股均跌，潤地（1109）跌0.57%，報34.65元；碧桂園（2007）跌0.9%，報11.06元；中海外（0688）跌0.53%，報28.05元。

DYNAM JAPAN（6889）公布6月底止季度收益資料，總收益362.89億日圓(約26.1億港元)，同比升1.2%。開市報10.36元，無升跌。

美高梅中國（2282）第二季度經調整物業EBITDA為1.71億美元，較去年季度增加43%。開市報14元，升2.1%。兩隻藍籌賭股跌，金沙中國（1928）跌0.88%，報39.45元；銀娛（0027）跌0.72%，報55.3元。

周六元朗或有遊行示威，地產股普遍下跌，新世界發展（0017）跌0.67%，報11.82元；恒地（0012）跌0.23%，報42.6元；新地（0016）跌0.62%，報128元。兩隻逆市上升的地產藍籌股，長實集團（1113）升0.32%，報63元；信置（0083）升0.3%，報13.22元。

昨日上升的手機設備股回吐，瑞聲（2018）跌0.33%，報44.8元；舜宇（2382）跌1.42%，報93.4元。

其他報道：

【開市焦點】港股ADR跌239點 留意微盟、融創、美高梅

【歐美戰報】亞馬遜等多間美企公布業績 道指跌128點