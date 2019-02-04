【開市焦點】港股ADR跌239點 留意微盟、融創、美高梅
文章日期：2019年7月26日 08:52
多間美企公布業績後，美股三大指數下跌，港股ADR跌239點或0.84%，收報28355點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1%，折合報368.68元；匯控（0005）跌1.08%，折合報63.95元；建行（0939）跌1.01%，折合報6.13元。
今日焦點股份可留意：
美國周五將公布第二季GDP數據，受貿易戰拖累，增速料降至總統特朗普任期以來最低，市場預測增長1.8%。
微盟集團（2013）以先舊後新方式，以4.6元，向市場配售2.55億股，是昨日銷售文件顯示的4.6元至4.8元下限，作價較昨日收市價5.2元折讓11.5%，集資最多約12.2億元。微盟集團今年1月中才上市。
融創中國（1918）發盈喜，預計上半年淨利潤同比成長超過45%，如果剔除業務合併收益及其攤銷、非核心業務的資產減值損失等事項影響後，預計上半年淨利潤同比增加超過100%。
DYNAM JAPAN（6889）公布6月底止季度收益資料，總收益362.89億日圓(約26.1億港元)，同比升1.2%。
美高梅中國（2282）第二季度經調整物業EBITDA為1.71億美元，較去年季度增加43%。
元朗周六或有示威活動，留意地產股或受壓。
其他報道：