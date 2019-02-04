美股業績期，多間公司公布業績，Alphabet上季盈利逾99億美元，超出市場預期，收市後時段升7.8%；英特爾提高全年收入預期，收市後時段升5%；亞馬遜第二季度每股盈利低過預期，收市後仍跌1.6%；Tesla第二季虧損1.12美元，超過市場預期，收市跌13.6%；3M調低中國業務增長預期，股價先升後跌1%。經濟數據方面，6月商業設備訂單取得2018年初以來最快成長；6月商品貿易逆差收窄幅度小於預期；上周首次申領失業救濟人數減少1萬人至20.6萬。

道瓊斯工業平均指數低開22點，最多曾跌207點，收市跌128點，跌幅0.48%，報27140點。標普500指數收跌15點，跌幅0.53%，報3003點。納斯達克綜合指數收跌82點，或1%，報8238點。

波音跌3.69%，報348.09美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低90點，而Caterpillar 升2.12%，報134.71元，貢獻道指18點。

科技股方面，蘋果收市報207.02元，跌0.79%，谷歌母公司Alphabet收市報1135.94元，跌0.33%，亞馬遜收市報1973.82元，跌1.34%，Facebook收市報200.71元，跌1.93%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.57%，報389點。德國DAX指數收跌1.29%，報12362點；法國CAC 40指數跌0.5%，報5578點；英國富時100指數收跌0.17%，報7489點。