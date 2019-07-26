恒指昨日升70點，收報28,594點，成交金額681億元。恒指繼續窄幅上落，但大市不是無寸進，除了消費股持續強勢外，科技、醫藥相繼回穩轉強，只是舊經濟股乏人問津，現時多了一批本地概念股疲軟，造成互相抵消。港股成交低迷，缺乏新錢流入，強弱分化只會令資金換馬，沽弱換強的形勢不易逆轉，因此不能待恒指回調，倘若強勢股調整要入市，最多分注進行。

昨天科技股延續強勢，騰訊（0700）、中興通訊（0763）及半導體股明顯做好，甚至行業落後的股份也有追捧急升；醫藥股調整後再現炒作，民生消費股攀升，蒙牛（2319）、波司登（3998）創新高。不過，部分強勢股回吐，安踏（2020）新高後微跌收，友邦（1299）、中海油服（2883）跌約1%，聯塑（2128）、丘鈦（1478）分別跌約2%、3%。

物管頻盈喜 值得跟進

強勢股攀升外，市場缺乏焦點，業績成為催化劑。招行（3968）公布上半年純利增逾一成，股價急升3.5%。多家內地物業管理公司先後發盈喜，行業處於整合及高速增長階段，股價一直強勢，炒作近期稍為緩和，值得跟進。

碧桂園服務（6098）為行業龍頭，受惠母公司碧桂園（2007）銷售強勁，以及公司併購擴張能力強，加上具規模較大，股份流通量高，股價表現強勢，今年來累升逾五成，近月穩定沿20天線向上。不過論今年股價表現最強，永升生活（1995）倍升大幅跑贏一眾同業。

永升生活可分注吸納

永升生活為旭輝（0884）旗下物業管理公司，去年收入增長近五成，在管建築面積增五成達達4,020萬平方米。公司管理層目標未來3到5年的收入複合年增長目標五成以上，包括未來5年向母公司收購1億平方米管理面積外，亦會對外擴張，預計今年合約建築面積增至1.1億平方米，相當於按年增長近八成。

公司早前發盈喜，預期今年上半年純利按年增加超過九成，主因物業在管建築面積增加，以及來自對非業主的增值服務及社區增值服務的收入增加所致。中金預計永升2019至21年每股盈利複合年增長率46%，並予其跑贏行業評級，目標價4.5元，相當於2020年預測市盈率20倍，略低於行業平均的21倍。

走勢上，永升經過首季大漲後，第二季主要在3至3.5元整固，直到7月初再度發展，一度急升至4.5元，並於高位整固，調整於4元初見支持。由於股價波幅較大，宜分注吸納，中線以跌穿50天線止蝕。

[劉思明 還看今朝]