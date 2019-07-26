港股牛皮偏好，恒指高開後最多升逾百點，高見28,626點回軟，曾經倒跌但好快回穩，午後再試高位未能突破，高位爭持，收報28,594點，升70點或0.25%；國指升0.66%。大市成交681億元，低於60天平均近兩成，成交持續疲弱。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.80%、0.49%，中型股表現不俗。

大市偏好 醫保科技升約2%

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為53比47，大市上升股份較多，惟買盤動力不大。近5日有4日升多跌少，大市表現偏好。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近三成下跌，本地概念股繼續偏軟，房託基金、電訊及媒體、本地零售服務、公共事業、地產相關跌幅居前。不過，上升行業的表現未見突出，醫藥保健、科技器材升約2%表現最強，其次中資金融升約1%，各有約九成股份上升，升勢全面。

兩大藍籌醫藥股，石藥（1093）、中生製藥（1177）分別升6%及4%領漲；今年來，中生製藥大部分時間跑贏石藥，包括今年首季的升浪，4、5月的調整，以及6月初回升。6月6日以來，中生製藥累升39%，石藥包括昨日急升則累升23%，後者短線急升以追落後為主，中線依然以中生製藥看高一線。

藥明生物強勢 宜候80元吸

另一生物藥研發生產商藥明生物（2269），雖然上半年兩度遭大股東減持，但6月底低位回升，重拾強勢，上周試85元受阻，高位爭持，中線關鍵支持為50天線（現約74元），可等候回落80元以下吸納，以提高值博率。

個股方面，信義玻璃（0868）於7.9元低位找到支持後走勢有改善，可以留意。年初以來內地浮法玻璃價格疲弱，拖累信義玻璃的股價受壓，但5月份浮法玻璃價格低位回升，市場憂慮緩和，6月初股價逐步轉好。不過，6月底及7月初信義玻璃遭到沽空機構狙擊，質疑公司在港發債或出售海外資產支付派息的方式，甚至內地業務真偽，股價回試低位。

信義玻璃的股價上周跌至7.9元低位喘定，周初蠢蠢欲動，成交轉旺，今天再度高收於20天線之上，短線有機會上試高位約8.6元，並可以低位約8元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]