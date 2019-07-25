統計處公布，6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，商品整體出口貨值為3096億元，同比跌9%，差過預期，連跌八個月；進口貨值為3,648億元，按年跌7.5%，月內有形貿易逆差552億元，相等於商品進口貨值的15.1%。

總結上半年，商品整體出口貨值同比跌3.6%；進口貨值下跌4.5%；有形貿易逆差2,442億元，相等於商品進口貨值的11.4%。

按地區劃分，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌8.4%，其中泰國跌13.6%，內地跌10.6%，韓國跌8.4%，馬來西亞跌7.8%和日本跌6.5%，而輸往菲律賓和台灣的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升33.2%和13.9%。亞洲以外，輸往德國及美國的出口貨值分別跌14.4%和6.6%；英國則上升28.6%。

總結上半年，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，印度按年跌16.8%、美國跌11.1%、台灣跌8.3%、德國跌6.6%和內地跌6%。然而，輸往新加坡和韓國的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升11.1%和5.9%。

政府發言人表示，欠佳的環球經濟環境及中美貿易摩擦，令亞洲的製造業活動和貿易往來進一步受壓，6月份香港商品出口貨值的按年跌幅擴大。輸往大部分主要市場的出口均錄得不同程度的跌幅。展望將來，環球經濟偏軟，以及中美貿易摩擦及其他外圍發展帶來的不確定性，將繼續制約香港商品出口的表現。

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