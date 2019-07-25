政府公布，金管局副總裁余偉文將於今年10月接替陳德霖，出任總裁一職。

余偉文由2007年9月起主管外匯基金，至今接近12年，這12年間，外匯基金的資產總額由1.3萬億元，增至最新上月底的4.1萬億元。而外匯基金有兩年見紅，但主要是受到外圍環境影響。

余偉文在2007年9月接任金管局副總裁，開始主管外匯基金，當時環球市場接近見頂，果然在翌年便大幅下跌，出現金融海嘯，當年外匯基金的投資回報率為負5.6%。而第二次見紅是2015年，人民幣匯率大幅波動，內地A股股災拖累港股，當年外匯基金的投資回報率為負0.6%。

在余偉文任內，外匯基金亦出現新變革，主要是在傳統的股票及債券之外，加入另類投資，稱為「長期投資組合」，主要由私募股權投資、房地產投資及基建投資組成。成立「長期投資組合」的目標是分散風險，該組合在2009年開始，據最新的資料，內部回報年率為13.8%。

余偉文除了主管外匯基金，亦參與了重要政府政策的推動。近年內地大搞「一帶一路」，金管局亦在2016年成立基建融資促進辦公室（IFFO），正正由余偉文擔任辦公室主任。而近年香港政府大搞綠色金融，許多相關活動，例如一些大型論譠和年會，都是由余偉文負責的外事部主理。

曾一手提攜余偉文的時任總裁任志剛則表示：「余偉文先生是一位理想人選。他有才能並專業。我會全力支持。」

記者：廖毅然

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