安聯投資今發表「安聯投資退休信心調查2019」，當中顯示港人退休年齡升至61.8歲，理想退休金額為550萬元，和預期累積的320萬元相差230萬元，為調查六年至今最大差距。安聯投資香港機構業務總監曹偉邦表示，料未來差距會繼續擴大，因物價持續上漲，投資變得更有挑戰性。

與此同時，調查顯示上班人士對實現退休目標信心轉弱，僅23%受訪者對此有信心。曹表示，這可能和樓市狀況、經濟通脹及強積金回報不理想有關。不過他補充，最近政府有意推出智能數碼平台—「積金易」(EMPF)，相信基本費用將會下調，雖然金管局未發出指引，但料「行政費用下降20%不是難事。」

另外，調查指出香港經濟前景不明朗及中美貿易戰發展環境不明朗為受訪者最擔憂的議題，曹指因香港和內地有較緊密聯繫，故此中美貿易戰、美國限制華為等舉動將影響市場的氣氛，以致對經濟環境的信心。而以上不利因素令僱員傾向分散投資，而調查中亦顯示受訪者最希望加入中國A股作投資基金。

記者：許碧珊

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