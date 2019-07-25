港股繼續窄幅波動，觀望美國減息之餘，亦觀望中美兩國一邊準備貿易談判，但另一邊又劍拔弩張之下的前景。恒指早市仍有近109點波幅，但午後的波幅收窄至只有63點，全日成交較昨日減少1%。走勢上，100天線(28632點)前受阻，下方則企於10天線(28542點)及20天線(28548點)之上。

港股收市升70點或0.25%，報28594點，成交金額680億元；國指升71點或0.66%，報10930點。

大市無方向，資金炒股不炒市，藥股繼續受追捧，石藥（1093）升6.15%，收報14.16元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）升3.68%，收報9.59元，再創逾10個月新高。騰訊（0700）8月舉行任天堂Switch發布會，收市升1.86%，收報372.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點。

英國脫歐風險上升，長建（1038）跌2.18%，收報60.55元，是跌幅最大的藍籌，長和（0001）亦跌0.33%，收報75.85元，而匯控（0005）亦跌0.08%，收報64.65元。友邦（1299）跌1.44%，收報85.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。

有市民打算周六光復元朗，不過遊行不獲警方發出不反對通知書之餘，更提及「警務處長禁止及反對你擬在2019年7月27日下午3時半至晚上11時59分在元朗區之公眾地方舉行公眾集會及公眾遊行」，周六發生衝突的機會更高，新地（0016）跌1.38%，收報128.8元；新世界發展（0017）跌1.33%，收報11.9元；信置（0083）跌0.9%，收報13.18元。

富智康（2038）傳從競爭對手取得華為訂單，刺激股價曾大升31%，高見1.13元，收市報1.05元，升22%。

金沙中國（1928）公布第二季EBITDA升2%至7.65億美元，低過市場預期的7.94億美元至8.15億美元，金沙中國（1928）跌1.85%，收報39.8元；銀娛（0027）跌0.89%，收報55.7元。

三星公布9月將推出Galaxy Fold，舜宇（2382）升1.45%，收報94.75元；瑞聲（2018）升1.12%，收報44.95元。

蒙牛（2319）升2.99%，收報32.7元，創上市新高。

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