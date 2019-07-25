營商指數跌至三年新低 渣打：中小企的營商信心動搖

生產力促進局公布第三季「渣打中小企領先營商指數」調查，顯示本季的綜合營商指數跌至39，按季跌7，屬3年來低位，反映中小企的營商信心進一步動搖。

綜合營商指數中的五個分項均全線下跌，其中投資意向為43.6、營業狀況為36.4及盈利表現為34.8，分別跌6.1、9.2及7.5；而環球經濟則錄得較大跌幅，挫14.4至12.1，只有招聘意向維持正面水平，錄50.6。

行業方面，進出口及貿易批發業、零售業及製造業三大行業分類指數同時下跌。三大行業以外「資訊及通訊業」的分類指數跌幅微，較上季跌至56.5，挫1.9。

中美貿易矛盾迄今仍未解決，就國際貿易談判的發展趨勢而言，持悲觀看法的受訪中小企由上季的17%大升至今季的44%。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，中美貿易緊張局勢出現惡化，因此第三季度指數大幅下跌屬意料之內，惟中美兩國在G20峰會上達成協議，重啓貿易談判及暫時不加徵新關稅，料有助減少貿易緊張局勢所帶來的進一步下行風險。

他補充，只要現有懲罰性關稅仍然存在，全球經濟增長和通脹預期將持續疲弱，意味著香港經濟在未來幾季難以全面復蘇。

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