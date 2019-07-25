當前香港正值風雨飄搖，新任金管局總裁預計在今年10月上任，屆時很有可能面對「多事之秋」。

作為財金體系中重要的一環，金管局管理香港3.5萬億元的外匯儲備，其決策亦關乎銀行體系與聯繫匯率的穩定，與每個香港人都息息相關。

近日香港發生的連串社會運動，可能到10月份新任總裁上任時亦未得到圓滿解決。環球投資界正密切注視香港的事態發展，早前一度有資金撤離香港，直至政府宣布暫緩修例才暫時喘定，港元匯價及港元利率亦曾在上月至今月初大幅波動。過去曾經有國際大鱷想趁亂局衝擊聯繫匯率，這可能是新任總裁的頭等大事。

環球投資市場在近兩年急劇上落，余偉文主理的外匯基金近幾季表現相當波動，曾在去年第四季錄得虧損，又在今年首季勁賺1334億元，是歷來最多。未來如何讓屬於香港人的庫房錄得穩定收益，相信亦是難題。

而另一項港人關注的是按揭，特首林鄭月娥說要重點做好民生工作，據了解不少金融界人士曾經就按揭政策向政府作出建議，未來新任總裁是否一貫實行逆周期措施，抑或有新作風，港人拭目以待。

金融科技界亦關注新任總裁人選，尤其是虛擬銀行快將開業。金管局早前發出了8個虛擬銀行牌照，按照發牌後6至9個月的時間表，最快今年底應市。

記者：廖毅然

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