反送中引發的民怨未有緩和跡象，林鄭政府要迎難而上的「難」，也不斷升級。可以想像，就算沒有屯門、上水、沙田、西環的遍地開花，就算沒有元朗令人髮指的鄉紳暴行，政府未來幾年要作任何施政，也會變得舉步為艱，再不會如過往幾年般議會「數夠票」便說了算。

然而，在一片討伐政府的聲音當中，我們很容易圍爐偏聽，以為「倒林鄭」、「反送中」是主流民意，而忽略了在黃藍角力中，除了黃營茁壯成長外，亦有更多淺藍走向深藍，令兩個陣營的支持者更趨極端。在理性思辨、良知批判下，正常人或許很難理解，為甚麼會有人願意支持這個施政混亂、滿口謊言、自相矛盾、傲慢又不肯認錯的政府？

連登上，有高手寫了篇高質文，利用法蘭克福學派理論，剖釋了支持政府者的心態，指教育水平較低的人較易傾向建制，盲目崇拜及附和權威下，漸漸失卻批判性思考的能力，從而順從地相信當權者的一切。Marketing界KOL徐緣更編撰了一份《藍絲攻略》，將日常所見的藍絲分成十多類，包括愛國型、利慾型、穩定型等，再各自制訂「柔」說脫藍的策略。說是「柔」說，只因並非單純以理說服，因為大家對理的見解有別，最後通常變成「公說公有理」，反而利用同理心讓他們感同身受，從以將藍色逐步漂淺，成功的機會似乎更高。

作為金融人，利益永遠是核心價值，「至為重要」得如同林鄭眼中的一國兩制，也因此金融界、商界特別多藍絲。明白的，商會傳統上都傾向建制，畢竟官字兩個口，要做生意也得看政策的風向，就如同鄉事環頭的警察，即使罔顧市民安全、違反警例，也要看鄉紳臉色做人。商界的藍絲，說穿了就是利益共同體，雖然未必知道會否分到利益，但若不依附就肯定沒有利益，也因此在衝量值博率後的利益前提下，還是會選擇乖乖效忠。

不過，並非所有金融人、商人也有大生意做，亦未必人人如波哥般可以有收成期。更多的只是打著一份中資企業的工，位處於中高層，領著一份不用憂柴憂米的薪水，又或經營著一檔小生意，掛著商人的虛銜。他們自稱藍絲，但卻連建制的邊皮也沾不上，就算想去親建制，也不知從何入手。這類崇尚利益、但連餅仔也分不到的商界藍絲，並非不知道港共政權不是好東西，也明白西環正逐點逐點地蠢食著香港，但卻依然催眠自己，盲目擁護著威權盡失的政府，期望自己的忠心有天可得到利益的回報，但卻不知道空想永遠沒法成真，這或許才是最可悲的。

明明黃底，卻依然選擇做藍絲的，商界、金融界內還有部分人是出於恐懼的。「如果共產黨要夾硬嚟，你邊有辦法可以抵抗？」類似說話是這類藍絲的慣常說法。分析身邊屬於此類型的同業，不難發現都是較年長、年紀坐五望六的前輩。他們有的是在文化大革命前後來港的，更有部份是家人曾受過共產黨批鬥的，幾經辛苦才來到香港重新過活。正因為他們曾見證過共產政權的恐怖，才會產生因恐懼而順從的想法，甘心染藍。

誠然，恐共型藍絲其實沒有講錯。對比他們見過、或身邊人感受過的恐懼，中央手上還有更多可去得更盡的手段，而當一切最後要訴諸於強權與武力時，港人手上確實沒有甚麼東西可以抗衡，極端情況下或許更會演變成另一次的天安門事件，他們的恐懼也並非亳無道理。也因此，這類恐懼型藍絲的數目正在減少中，因為稍為有能力的，都已探討著移民的可能性，就算自己走不到，也最少想把子女送走。身上披著順從的藍，只為爭取最多的時間，作出最妥善的離開安排。

來到今天，香港似乎已沒有回頭路，政府似乎做甚麼也難以消除民憤，但是以利益行先的中產、商界、金融界，仍渴望重回穩定的生活，就算回到佔中與反送中之間的幾年，社會撕裂持續，但只要觸碰不到彼此的底線，表面上相安無事也總比現在好。前有終審法院前首席法官李國能的言論，後有總商會近日的聲明，似乎正釋出這樣的善意。深藍或會覺得這種取態等於向黃絲低頭，深黃則堅持五大訴求寸土不讓，但政府若能做到一兩步，起碼不少站在政府對立面的人也會「收住一半貨」。

正式撤回修例，是沒有人明白為何政府至今仍不願做的訴求，唯一想到的只是林鄭死要面子死不認錯，況且條例既然已「壽終正寢」，說句撤回又有甚麼所謂？成立獨立委員會調查警方有否使用過份武力，也是合理之極的訴求，特別是經過元朗黑夜後，警方負面形象已無可挽回，就算如何撐警，也再找不到繼續撐下去的理由。只有成立由法官牽頭的獨立調查委員會，找幾個黃藍也認同的中立人士作公正調查，警隊形象才望置之死地而後生。

反送中另一個比03年廿三條處理得更差的地方，是問責班子至今竟然無人被問責，令問責制名存實亡。廿三條時，起碼有葉劉君子獻頭，再有因偷步買車而民望極低的梁錦松順勢辭職，總算消除了些許怒氣。現今的問責團隊內，律政司猶如廢人，潛建、申報等私心德有虧的問題多不勝數，修例處理上幾近逃兵，法律問題從無、亦不敢以法律觀點去應戰，甚至連公開發言的時候也不多，下台應是眾望所歸。林鄭強保廢人，或許又是另一個死要面子的例證。

沒有人喜歡大熱天時去遊行，也沒有人天生喜歡去示威。黃藍也好，若政府連一步也不願去做，只懂如錄音機式般去每星期譴責n次，撕裂只會更嚴重，黃藍只會更趨兩極。

羅仕揚

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