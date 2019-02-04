好淡消息夾雜，一方面中美重啟貿易談判，另一方面美國軍艦亦駛入台海、中國外交部昨日強硬言論、中國軍事戰略白皮書等，有別與以往開會前盡量和諧的氣氛。此外，觀望美國減息及言論，恒指100天線(28632點)前遇阻，半日最高曾升102點，高見28626點，低位跌7點，半日波幅109點，半日成交微跌4%。

港股半日升75點或0.26%，報28599點，成交金額372億元；國指升57點或0.53%，報10916點。

藥股搶鏡，石藥（1093）升4.2%，連升第三日，收報13.9元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）亦升1.62%，收報9.4元。

騰訊（0700）將於8月2日舉行任天堂Switch發布會，股價再升1.64%，收報371.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點。

721元朗白衣人無差別恐怖襲擊地鐵乘客，警黑表現合拍的普遍判斷，激發本周六元朗將有遊行示威。憂慮再發生事件，地產股下跌，新世界發展（0017）跌1.49%，收報11.88元，是跌幅最大的藍籌，新地（0016）亦跌1.45%，收報128.7元；恒地（0012）跌0.12%，收報42.65元；信置（0083）跌1.05%，收報13.16元，只有長實集團（1113）升0.97%，收報62.7元。

友邦（1299）跌0.92%，收報86元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

金沙中國（1928）公布二季EBITDA升2%至7.65億美元，低過市場預期的7.94億美元至8.15億美元，金沙中國跌0.99%，收報40.15元；銀娛（0027）升0.18%，收報56.3元。

三星公布9月將推出Galaxy Fold，舜宇（2382）升2.73%，收報95.95元；iPhone11亦將於9月推出，瑞聲（2018）升1.24%，收報45元。其他手機設備股方面，富智康（2038）升23.2%，報1.06元、通達（0698）升5.1%、鴻騰（6088）升5%、比亞迪電子（0285）升2.6%、高偉電子（1415）升2%。

港鐵（0066）發生多宗事故，半日跌0.37%，收報53.4元。

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