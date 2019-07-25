金沙中國（1928）公布，持有公司70%權益的金沙集團公布澳門業務分部財務資料。總計，經調整物業EBITDA為7.65億美元，較去年增加2%。中場博彩桌及角子機收益較去年增加6%，低端中場博彩桌分部金額創新高。市場份額約為23%，與去年一致。EBITDA利潤率為35.6%，按年增長20個基點。

金沙集團主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，對亞洲未來增長機會保持樂觀，其將透過於本年度稍後引入澳門四季大樓套房及2020年及2021年引入澳門倫敦人而提升。

根據美國公認會計原則，金沙中國的總收益淨額較2018年第二季增加1.4%至21.4億美元。金沙中國的收入淨額增加19.7%至5.11億美元。

2019年第二季的折舊及攤銷開支為2.89億美元，而2018年第二季則為2.74億美元。該增加與金沙城中心若干資產改造為澳門倫敦人而加速折舊開支有關。

2019年第二季的經扣除資本化金額後的利息開支為1.43億美元，而去年同季則為9300萬美元。增加主要由於2018年8月發行的優先票據導致借款水平增加，以及2019年第二季的加權平均借款成本由2018年第二季的3.5%上升至4.7%所致。

資本開支方面，第二季開支共2.13億美元，當中包括於澳門9900萬美元的建造、發展及維修活動。

第二季，澳門威尼斯人娛樂場收入按年增加3.1%至6.98億美元，購物中心收入10.7%、客房收入1.9%，而餐飲跌5.6%，會議、零售及其他則跌11.1%，整體威尼斯人的收益淨額增加2.9%至8.54億美元，是各個項目中最多。經調整物業EBITDA增1.5%至3.36億美元，不過EBITDA利潤率則跌0.6點，由39.9%跌至39.3%。

較新的巴黎人表現搶鏡，娛樂場收入升11.4%、客房收入升14.3%、餐飲升6.3%、會議、零售及其他升75%，購物中心持平，推動整體收益淨額增加11.6%至4.14億美元，金額計僅次於收益淨額第二的金沙城中心。金沙城中心收益淨額減少5.1%至4.83億美元。

金沙指，期待增加在澳門的投資，就持續資本部署而言，澳門是全球首選。

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