隔晚美股受業績、減息憧憬、中美談判因素影響，道指跌，標指、納指則創新高，港股今早高開51點或0.19%，報28575點，成交金額27億元；國指今早高開43點或0.4%，報10902點。

創科實業（0669）升1.8%，報62.3元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.48%，報371元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；友邦（1299）跌0.92%，報86元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

金沙中國（1928）母公司公布數據顯示，金沙中國第二季總收益淨額增加1.4%至21.4億美元，收入淨額增加19.7%至5.11億美元，經調整物業EBITDA為7.65億美元，較去年增加2%，EBITDA利潤率為35.6%，按年增長20個基點。市場份額約為23%，與去年一致。開市跌0.49%，報40.35元，另一賭股銀娛（0027）升0.18%，報56.3元。

港鐵（0066）新任主席歐陽伯權表示，公司之前就沙中線紅磡站工程作20億元撥備，看不到有需要再發盈利預警。港鐵開市跌0.37%，報53.4元。

招商銀行（3968）公布上半年業績快報，期內收入為1382.23億元（人民幣，下同），按年升9.65%，非利息淨收入為509.08億元，按年升3.61%。純利為506.12億元，按年升13.08%。開市報40元，升1.1%。

新城發展（1030）公布，旗下A股公司新城控股以41.5億元的價格轉讓10個項目的權益。開市報7元，升1.4%。

美團點評（3690）遭北京市消費者協會約談，因部分網絡餐飲服務提供者涉嫌違規。開市報65.95元，升0.3%。

鳳凰衛視（2008）發盈警，預期6月底止將錄得超過4億元之經營虧損。開市報0.69元，無升跌。

首長國際（0697）發盈喜預股東應佔綜合溢利錄得約35%-55%增長。開市報0.295元，升1.7%。

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