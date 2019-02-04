美股標指、納指創新高，道指則受波音拖累向下，隔晚港股ADR跌35點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.24%，折合報366.48元；匯控（0005）跌0.75%，折合報64.22元；建行（0939）升0.3%，折合報6.19元。

今日焦點股份可留意：

金沙中國（1928）母公司公布數據顯示，金沙中國第二季總收益淨額增加1.4%至21.4億美元，收入淨額增加19.7%至5.11億美元，經調整物業EBITDA為7.65億美元，較去年增加2%，EBITDA利潤率為35.6%，按年增長20個基點。市場份額約為23%，與去年一致。

港鐵（0066）新任主席歐陽伯權表示，公司之前就沙中線紅磡站工程作20億元撥備，看不到有需要再發盈利預警。

招商銀行（3968）公布上半年業績快報，期內收入為1382.23億元人民幣，按年升9.65%，非利息淨收入為509.08億元人民幣，按年升3.61%。純利為506.12億元人民幣，按年升13.08%。

玩具製造商孩之寶加快將生產基地，由中國轉移向越南和印度，預計到2020年底在中國生產的美國商品可能會從目前的略低於三分之二降至50%左右。留意玩具生產商。

新城發展（1030）公布，旗下A股公司新城控股以41.5億元人民幣的價格轉讓10個項目的權益。

美團點評（3690）遭北京市消費者協會約談，因部分網絡餐飲服務提供者涉嫌違規。

鳳凰衛視（2008）發盈警，預期6月底止將錄得超過4億元之經營虧損。

首長國際（0697）發盈喜預股東應佔綜合溢利錄得約35%-55%增長。

其他報道：

【歐美戰報】波音勁蝕拖累道指跌79點 標指、納指創新高

【金管局易帥】傳最快今日公布余偉文將接替陳德霖