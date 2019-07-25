波音上季勁蝕29.4億美元，表現遠遜預期，拖累道指向下，不過，投資者對疲弱的經濟數據下減息有憧憬，加上白宮證實貿易代表萊特希澤和財長梅努欽下周將前往中國進行經貿磋商，而梅努欽又支持強勢美元，標普500指數、納斯達克綜合指數創新高，標指曾升至3019點，而納指曾升至8321點。

道瓊斯工業平均指數收跌79點，跌幅0.29%，報27269點。標普500指數收漲14點，升幅0.47%，報3019點。納斯達克綜合指數收漲70點，或0.85%，報8321點。

波音跌3.12%，報361.43美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低78點，而高盛升1.18%，報222.03元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報208.67元，跌0.08%，谷歌母公司Alphabet收市報1139.73元，跌0.72%，亞馬遜收市報2000.81元，升0.31%，Facebook第二季度收入超過預期，月活躍用戶數也高過預期，Facebook收市報204.66元，升1.13%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報391點。德國DAX指數收漲0.26%，報12522點；法國CAC 40指數跌0.22%，報5605點；英國富時100指數收跌0.74%，報7501點。

其他報道：

【金管局易帥】傳最快今日公布余偉文將接替陳德霖