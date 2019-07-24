受737 MAX客機持續停飛影響，波音第二季表現遠遜預期。由於MAX停止交付，波音上季收入按年跌35%至158億美元，虧損更達29.4億美元，對比去年同期盈利有22億美元。波音上季核心每股虧損5.82美元，去年同期為盈利3.33美元。上季錄得巨額虧損是因為受停飛影響，令波音次季稅前盈利扣減56億美元。相關費用包括波音預計須向航空公司客戶支付的延遲交付費用和停飛賠償。此外，波音上季生產的 MAX成本增加17億美元。成本增加將降低上季和未來幾季的MAX利潤率。

波音表示，此前的預測未反映737 MAX停飛的影響，並將稍後發布新的指引。波音現預計MAX可於第四季初重投服務，但不能保證。若屆時仍在停飛，將產生更多費用。波音累計的未完成飛機訂單及服務總值4740億美元，當中包括逾5500架商用飛機。波音上季商用飛機交付量按年跌54％至90架飛機。波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）稱，這是波音的關鍵時刻，波音將繼續堅守公司的價值，致力於客機安全、質量和誠信，令MAX安全重投服務。