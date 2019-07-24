港鐵（0066）新任主席歐陽伯權今午與傳媒會面。他指，公司之前就沙中線紅磡站工程作20億元撥備，反映公司願意因為之前做得不足，有責任去處理而作的一次性措施，但是看不到有需要再發盈利預警。行政總裁金澤培則表示，在追討工程商方面會講究策略，並按合约及多層次進行，例如要求承建商再做結構遇到問題，會要求工程商出資補償等。

歐陽伯權又指出，香港在近期發生連串衝突事件，已令港鐵董事會原先擬討論的事情押後，但願香港的情況能夠得以改善，否則事件持續下去，他擔心影響投資者對香港資本市場的看法，並反問在港投資是否仍然正確。他認為，港鐵除了因為較早前需要發盈利預警而股價受壓，亦更多反映已經受連串衝突事件影響，港鐵既為港股一份子，難免受到影響。他亦擔心，事件持續下去，會進一步影響到公司的發債等運作，影響層面已非純港鐵一家公司。

至於在地產業務發展方面，港鐵物業總監鄧智輝表示，新主席歐陽伯權上台後，現階段物業部門運作並沒有重大改變。港鐵除了在香港繼續現有鐵路加物業模式運作，亦會在中國物色更多鐵路加物業發展，亦嘗試留意海外市場的機會。但是因為各地的物業發展審批、法規及城市規劃制度不同，因此到海外發展會視乎市場發展而定。

因應在過去幾星期香港發生連串示威及衝擊事件，鄧智輝不諱言，港鐵旗下的高檔以至民生商場內的租戶，在銷售額方面難免受到幾個百分點的影響，期望事件儘快平息。至於會否擔心以目前市況，將來在推出項目招標時會遇到流標，他說，在目前香港樓價高企，在市況未見重大轉變下，只能理性地說，需求仍在，港鐵在推售項目的步伐仍然會按原計劃進行，當中包括推出日出康城另外兩期項目。該公司亦會在沿線設施方面，例如除了在小蠔灣車廠之外，研究還有否類似的項目可供發展。他們亦會在將來在開發鐵路線發展時，繼續爭取鐵路加物業形式發展。

記者：陳偉燊