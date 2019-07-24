昨日北京汽車集團公布，持有平治(Benz)母公司戴姆勒5%股權，但原來購買資金大部份要靠借貸支付。

【長期合作】北汽公布持寶馬母公司戴姆勒5%股權

彭博報道，中國銀行、東方匯理銀行、星展銀行和法國外貿銀行已承銷一筆大約22億至24億美元的銀團貸款，而該筆貸款則是用於北汽集團收購戴姆勒5%股權。

北汽未有公布收購作價，如以昨日戴姆勒收市市值約511億歐元(約569億美元)，5%股權市值約28.5億美元，意味著今次收購股權的資金當中，77%至84%靠借貸籌得，假如收購作價低於昨日收市價，靠借貨的比例將會更高。

報道指，今次為3年期貸款，並以戴姆勒股份作為抵押，並由北汽集團擔保。

北京汽車集團旗下香港上市的公司北京汽車（1958），今日收報5.36元，升3.2%，成交金額3496萬元。

北汽集團昨日公告，為加強與戴姆勒的長期戰略合作，故投資戴姆勒5%股份，交易包含2.48%的直接持股，以及獲得額外等同於2.52%股份的購買權利。北汽集團指出，是次持股表明雙方充分認可彼此過去長期合作的成功，並重視雙方共同利益，看好未來合作潛力。

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