港股先升後回反高潮，午後成交只有約300億元，較上午的388億元大為減少。今早高開111點後，曾升最多298點，但午後升幅收窄至最低升49點。中午收市時港股連同A股跑贏亞太地區股市，但收市則優勢全無，跑輸A股、日股、澳洲股市。此外，100天線(28634點)得而復失、10天線(28525點)重回20天線(28529點)之下，一改中午升穿20天線的走勢。

今早大市高開，全因中美重啟貿易談判，不過，下午三時外交部開記招後，港股升幅收窄。外交部當時回應了有關中國對美國構成的情報威脅言論，以及香港的示威問題等，立場一貫強硬。

恒指收市升57點或0.2%，報28524點，成交金額687億元，較昨日升16%；國指升48點或0.45%，報10858點。

升幅榜首易位，由潤地（1109）取代舜宇（2382），潤地收市升3.53%，收報35.15元，是升幅最大的藍籌。舜宇早段受惠於中美貿易談判、華為收入增加等消息利好，曾升最多5.26%，收市升幅收窄至3.49%，收報93.4元，瑞聲（2018）更倒跌0.45%，收報44.45元。

騰訊（0700）升幅亦收窄，今早曾升3.1%，收市收窄至升1.95%，收報365.6元，成交金額65億元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點。

藥股午後轉弱，中生製藥（1177）午後由升轉跌，早段曾創9個月高，收市跌1.49%，收報9.25元，是跌幅最大的藍籌，而石藥（1093）亦升幅收窄至升0.76%，收報13.34元。

友邦（1299）高位繼續反覆，午後亦由升轉跌，收市跌0.4%，收報86.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

傳新創建（0659）考慮出售新巴、城巴，新創建收市跌1.1%，報15.3元。

高盛發表地產股報告，地產股走勢同大市一樣先高後低，恒地（0012）收市跌0.23%，收報42.7元；新地（0016）跌0.76%，收報130.6元；新世界發展（0017）跌1.31%，收報12.06元；長實集團（1113）升1.55%，收報62.1元；信置（0083）跌0.6%，收報13.3元。冠君（2778）跌2%，報6.33元，太地（1972）跌1.28%，收報30.75元。

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