金管局今日公布外匯基金截至6月底表現，上半年錄得1708億元的投資收入，按年大增3.88倍，但以首季收入1334億元計，第二季投資收入僅374億元。

外匯基金當中，上半年債券及股票投資回報理想，債券投資收益764億元，按年增2.9倍；香港股票及其他股票投資虧轉盈，分別錄得203億元及651億元收入，去年同期為虧損34億元和27億元。不過，非港元資產的外匯估值下調35億元，去年同期為增加50億元；包括私募股權及房地產投資的其他投資收益125億元，按年減少24.7%，但此項估值變動只截至3月底，尚未反映4月至6月的估值。

在扣除所有支出及應計費用後，外匯基金累計盈餘增加1219億港元，總資產達到4.14萬億元，較去年底增加821億元。

金管局總裁陳德霖表示，全球股市在去年第四季因中美貿易摩擦升溫而大幅下調，不過今年初憧憬貿易糾紛降溫而顯著反彈。雖然5月中美貿易談判又陷僵局，股市再次出現調整，至6月兩國表示會恢復談判，同時市場預期美聯儲減息，使股市再次上升，標普500指數更創出歷史新高，恒指亦在上半年從年初的低位反彈約14%。債市方面，全球央行貨幣政策轉向寬鬆，使外匯基金的債券組合錄得良好收益。

陳德霖認為，展望下半年，投資環境仍然充滿變數。雖然中美同意恢復貿易談判，但不應假設雙方必然能於短期內達成協議。另外，英國脫歐亦是非常重要的變數，一旦「硬脫歐」出現，將會為歐洲的經濟和金融市場帶來震盪。金管局會繼續小心謹慎管理外匯基金，有需要時調整防禦性部署，並持續多元化投資，以進一步提升外匯基金應對市場波動的能力。

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