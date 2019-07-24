據《彭博》報道，新創建（0659）正考慮出售旗下公共交通業務，涉資約3億美元(約23.4億港元)。據悉公司現正與潛在買家洽商中，當中包括招商局集團。消息傳出後，新創建股價暫逆市跌1.3%，報15.28元。新世界發展（0017）亦偏軟，暫跌逾1%。

報道指，新創建旗下城巴有限公司及新世界第一巴士服務有限公司，分別營運城巴及新巴，合共擁有超過1600架巴士，在港營運逾200條路線。截至2018年底止，巴士業務盈利按年下跌63%至1.27億元，主因票價收入下滑，以及營運開支高昂等。此外，新創建旗下新渡輪亦擁有約20艘船隻，提供5條航線服務。

該報道又稱，近日香港接連發生反政府的示威事件，或將拖累訪港遊客的數量，從而影響巴士業務的收入，而這些因素亦會對這項交易帶來變數。報道亦引述消息人士稱，有關洽商仍屬初步階段，暫時未有落實任何協議。

新創建發言人回應指，集團不時收到不同的商業計劃，目前沒有協議出售城巴及新巴資產。對於市場猜測，集團不作評論。

翻查資料，截至2017年，新世界第一巴士(新巴）經營45條港島路線、 13條九龍/將軍澳路線及35條過海路線。每日平均載客量達 44.7萬人次。城巴是港島其中一家專營巴士公司，經營108條巴士路線，包括 52 條港島路線、 31 條過海路線、1條新界路線及 24 條服務東涌／機場的路線。每日平均載客達58萬人次。

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