半導體裝嵌及包裝解诀方案供應商ASM太平洋（0522）今公布中期業績，盈利按年減少87%；行政總裁李偉光表示，第二季新增訂單幅度出符預期，並接近歷史高位。預期第二季度的新增訂單，將帶動第三季度營業額增長至5.5億至6億美元。同時集團於去年開始精簡集團架構，不續短期合約員工及取消代理商派遣員工，以减低營業成本。集團預期第三季毛利及營業額的改善，將令集團盈利增長。

集團上半年三大業務版塊，按年有所减幅，但是第二季度工序設備業務及物料業務卻分別接季增長5.2%及13.2%。李偉光指收益於新增訂單，支持第二季度的營業額，而市場亦對5G及先進封裝技術有需求。

面對中美貿易戰，李指下半年半導體行業會有復蘇期，外在因素對其未有大影響。同時表示，因中美貿易戰海外客戶投資態度謹慎保守，反之中國客戶的投資態度卻較首季「積極」並有所增長，約佔公司客戶的44.8%;他們料華為可於其他地方採購，非局限美國。另外，越南客戶約佔公司客戶的6.1%，李指越南的業務增長和個別客戶的商業策略有關，非中美貿易戰的影響。客戶於幾年前已策劃投資越南，集團故此於當地增加供應商，近年亦在越南有注册公司，主要聘請售後工程師，負責產品安裝及維護

而對於日韓貿易戰，李料兩國能解決貿易紛爭，並指出日本供應先進物料，但暫時對公司未有影響。而對於美國將放寬華為的消息，李指大家熱切期望，並對市場利好，但將取決於放寬的部份及篇幅。

集團上半年收購了海外多間公司，包括美國矽谷的科創公司以投資新技術，而下半年集團未有新收購計劃，並對此抱開改的態度。李對行業中長期樂觀，但需留意中美貿易戰的進程。

對於派息，李偉光表示，集團採新派息政策，股東可合理及預期派息，已考慮行業周期性波動，料股息可持續性穩定增長。

記者：許碧珊

【公司業績】ASM太平洋半年少賺87.2% 息1.3元