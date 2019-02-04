金界控股（3918）正就籌劃發展位於柬埔寨金邊的Naga 3，並進行得如火如荼。集團執行副主席兼執行董事李維德表示，有關交易將待8月8日的股東會通過，預期在項目於2025年落成前，集團可累積约18億美元現金流，並且已委聘瑞信及摩根士丹利做財務顧問，處理融資事宜，因此相信足以應付未來應佔Naga 3的資本開支所需，亦可以維持向股東派發股息。

集團首席運營官兼首席營銷官倪維業表示，在Naga 3內的主題樂園，仍在初步設計階段，將來會由集團自己還是交由第三方運作，則持開放態度。李維德補充，Naga 3將新增逾4000間酒店房間，期望可捕捉柬埔寨旅遊業增長之勢。他更指，大股東曾立強亦願意以每股12元，較目前市價9元保持溢價，用作結算他手上的Naga 3一半權益。

主席Timothy McNally表示，儘管內地經濟增長放缓，但是集團的業務現在所見，未見太受影響，貴賓博彩市場方面，更在內地遊客市場之外，亦有東南亞客戶支持。至於澳門貴賓廳集團太陽城在澳門宣布停止網絡及電話投注，他指，網絡博彩是敏感話題，各地均有法規監管。倪維業強調，金界的項目內未有相關博彩服務，因此太陽城最新的舉措，不會影響金界的業務發展。

面對柬國將來的博彩稅務調整，Timothy預期，當地税務會保持在低位水平，以保持競爭力，亦預期不會太影響給予博彩中介的佣金水平。隨著柬國西哈努克港及位於邊界的賭場冒起，他認為，彼此的基建硬件不同，不覺得金界的業務運作會受負面影響。

位於俄羅斯海参威的綜合渡假村發展方面，李維業指出，在首期會設有150張賭枱，並尋求進一步擴展。財務總監陳善尊補充，項目正如期建設之中，目標是在明年開業。

記者：陳偉燊