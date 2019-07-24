恒指高開111點後向上，最多升298點、高見28764點回順，半日收報28730點，升263點或0.93%；國指升1.14%。大市半日成交389億元。

中美貿易重啓談判，相關概念呈強，舜宇（2382）升近半成，創科（0669）升近4%。ASM（0522）再升逾半成。騰訊（0700）升逾3%亦升市火車頭。汽車做好吉利（0175）、廣汽（2238）升4%。內房股有反彈，華潤置地（1109）、碧桂園（2007）升2、3%。消費股繼續受捧安踏（2020）、恒安（1044）升2、3%。

內地5G落地已進入倒數階段，工信部稱現時大概有逾十款5G手機基本上可以用了，到年底將會更多。中興通訊（0763）搶先於網上推出5G手機進行預售，意味業務已進入實質性階段。

此外，早前中興宣佈已在全球獲得25個5G商用合同，覆蓋中國、歐洲、亞太、中東等主要5G市場，而最新公佈的5G標準必要專利排名，中興通訊位列全球第三，僅次於華為和諾基亞，將可直接受益於5G的啓動帶來投資加快。走勢上，中興上升動力強，短線有望上試25元水平，其22元成短線重要支持。

劉思明

明報資深評論員