中美重啟貿易談判，中港股市跑贏亞太區內其他市場，恒指高開111點後，升幅擴大至最多298點，成交亦配合上升，較昨日午市增加21%，重上100天線(28636點)，10天線(28456點)亦升穿20天線(28540點)。

港股半日升263點或0.93%，報28730點，成交金額388億元；國指升122點或1.14%，報10932點。

受中美重啟貿易談判影響，加上華為上半年收入增30%，舜宇（2382）升4.76%，收報94.55元，是升幅最大的藍籌。其他貿易股方面，萬洲（0288）升0.87%，收報8.15元，申洲國際（2313）升0.09%，收報112.9元，創上市新高，創科實業（0669）升3.78%，收報61.75元。

雖然獲大行唱好，但聯通（0762）跌勢未止，跌至今年1月7日後的新低，收市跌0.87%，收報7.95元，是跌幅最大的藍籌。

大市向上，重磅股騰訊（0700）發力，午市升3.12%，收報369.8元，最高曾見370元，創今年5月17日後新高，半日成交金額達40.2億元，已超過昨日全日。騰訊同時是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻90點。

油股個別發展，中海油（0883）跌0.75%，收報13.16元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。中石油（0857）升0.94%，收報4.28元；中石化（0386）升0.19%，收報5.17元。

傳聞今年9月將推出iPhone11，蘋果供應商瑞聲（2018）升1.46%，收報45.3元，其他蘋果相關股，高偉電子（1415）升3.6%、富智康（2038）升3.5%、比亞迪電子（0285）升3.4%、鴻騰（6088）升1.9%。

高盛睇談本地寫字樓前景，同時調整不同地產股的評級及目標價，遭睇淡的太地（1972）跌1.12%、冠君（2778）跌2%，而獲上調評級的恒地（0012）升1.05%，收報43.25元、長實集團（1113）升2.37%，收報62.6元、新世界發展（0017）升0.33%，收報12.26元。而高盛維持「買入」評級兼下調目標價的新地（0016）亦升0.38%，收報132.1元、信置（0083）升0.45%，收報13.44元。

約翰遜周三接任英國首相，未有影響有英國業務的公司，匯控（0005）升0.69%，收報65.2元、長和（0001）升0.33%，收報76.45元。

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