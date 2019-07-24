高盛加入唱淡本港寫字樓租務前景，預期香港的商廈空置率開始上升，其中，睇淡太古地產（1972），另外，又預期今年樓價不變，明、後年再升。

高盛指，香港寫字樓空置率開始上升，其中，太古地產將面臨更艱難的租賃環境，預測2020和2021年寫字樓租金價格將分別下滑5%和3%，將太地的評級由「中性」下調至「賣出」，目標價由33.5元降至29元。

樓價方面，高盛指，雖然受一些宏觀因素的不確定性影響，下半年將會出現疲軟，但預計今年香港地產價格維持不變，2020和2021年均將增長3%。

個股方面，高盛下調冠君（2778）的評級由「中性」降至「賣出」，目標價由6.9元降至6元。上調恒地（0012）目標價由47元升53元，因看好其穩定的股息成長，預計 其今明兩年的股息率分別為4.3%和4.7%，評級由「中性」升至「買入」。

其他本地地產股評級及目標價方面，新地（0016）維持「買入」，目標價由179元降至172元；長實（1113）評級由「中性」升至「買入」，目標價由76.6元降至75元；信置（0083）維持「買入」，目標價由19元降至16.5元；新世界（0017）評級由「賣出」升至「中性」，目標價由13元降至12.6元。

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