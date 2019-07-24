道瓊引述知情人士報道，預計美國證監會將於今日稍後公布與Facebook達成和解，預計將向Facebook罰款超過1億美元。去年3月Facebook被揭發讓政治顧問公司「劍橋分析（Cambridge Analytica）」擅取多達8700萬用戶個人資料。

該消息人士指，今次雙方和解主要針對的指控是Facebook未向投資者充分披露，開發者及其他第三方可能在未獲得公司許可或者違反其政策的情況下獲得用戶數據。美國證券法規定，公司必須向股東披露信息從而使得投資者可以據此作出投資決定。

之前《華爾街日報》亦報道，預計Facebook最快在本周與聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)達成和解，和解內容包括一筆就與其私隱實踐相關的大約50億美元的罰金。美國證監會在劍橋分析事件後向Facebook進行調查，並要求Facebook提供相關資料，以了解Facebook如何分析其面臨的風險。Facebook隔晚升0.02%，報202.36美元，收市後時段跌1.53%，報199.27美元。

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