外國網站9To5Mac引述見過新設備的消息人士指，蘋果將會於今年9月舉行的秋季發布會上，發布三款iPhone 11，據報將採用Apple A13晶片、全新Taptic Engine，以及具備三鏡頭，不過，將保留Lightning插頭而非 USB-C，以及屏幕分辨率與之前型號相同。

屏幕方面，其中兩款取代iPhone XS、iPhone XS Max的新機，將為 3x OLED Retina(即每一個用戶界面點由螢幕上三個物理像素來代表)，而取代iPhone XR的新機則為2x Liquid Retina。

震動馬達方面，已知新機不會具備3DTouch 功能，取而代之的將是Taptic Engine，不過仍未知會有何特色。

鏡頭方面，後置鏡頭將是三鏡頭，並以正方型排列，配備廣角鏡，並有名為Smart Frame的功能，容許用家調整Smart Frame框架內的拍攝畫面。而前置鏡頭亦會升級，增加每秒120幀(FPS)的慢動作拍攝功能。

瑞聲（2018）現報45.85元，升2.68%。

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