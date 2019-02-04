中美談判消息，刺激港股今早高開111點或0.4%，報28578點，成交金額18億元；國指今早高開45點或0.43%，報10855點。

中美談判利好，加上華為相關消息，舜宇（2382）升1.72%，報91.8元，是升幅最大的藍籌。約翰遜周三接任英國首相，長和（0001）跌0.26%，報76元，是跌幅最大的藍籌。科技股向上，騰訊（0700）升1.23%，報363元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點；友邦（1299）跌0.17%，報87元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

中美貿易代表下周面對面談判。萬洲（0288）升1.24%，報8.18元，申洲國際（2313）升0.8%，報113.7元。

傳蘋果將於9月活動發布三款iPhone 11。瑞聲（2018）升0.34%，報44.8元。

華為上半年收入增長約30%，但較今年首三月的39%放緩，今年5月15日美國將華為列入實體名單。舜宇（2382）升1.72%，報91.8元。

經濟日報集團（0423）公布，石鏡泉因有意從事其他個人興趣，辭任執行董事及集團刊物香港經濟日報副社長，不過，石鏡泉將繼續為該集團專欄作家。開市報1.62元，無升跌。

金界控股（3918）公佈6月底止中期業績，期內受惠於Naga 2作出貢獻，加上博彩收入按年增長22%至8.72億美元，除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長41%至3.28億美元，純利則按年增長36%至2.45億元。開市報11.02元，升2.4%。

護膚品股L'Occitane（0973）(歐舒丹)公布，截至今年6月底止，集團錄得銷售淨額3.52億歐元，按年增長18.8%；按固定匯率計算則升16.2%。其中L’Occitane en Provence品牌的銷售額錄2.67億歐元，增長6.3%。開市報15.32元，無升跌。

北京汽車集團公布，持有平治(Benz)母公司戴姆勒5%股權，公布未有透露作價。香港上市的北京汽車（1958）昨日最多曾升8.5%，高見5.48元。開市報5.3元，升2.1%。

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