【開市焦點】港股ADR升55點 留意貿易相關股
文章日期：2019年7月24日 09:04
受中美貿易代表下周面對面談判消息影響，美股三大指數向上，不過港股昨日已傳出消息，表現亦較為平靜，隔晚港股ADR亦只是升55點或0.19%，報28521點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.54%，折合報360.52元；匯控（0005）升0.48%，折合報65.06元；建行（0939）跌0.22%，折合報6.17元。
今日焦點股份可留意：
中美貿易代表下周面對面談判，留意貿易相關股表現。
【中美角力】中美下周重啟談判 料不會有重大進展 中方人選更強硬
傳蘋果將於9月活動發布三款iPhone 11，留意瑞聲（2018）等蘋果供應商。
華為上半年收入增長約30%，但較今年首三月的39%放緩。今年5月15日美國將華為列入實體名單。留意華為相關供應商。
經濟日報集團（0423）公布，石鏡泉因有意從事其他個人興趣，辭任執行董事及集團刊物香港經濟日報副社長，不過，石鏡泉將繼續為該集團專欄作家。
金界控股（3918）公佈6月底止中期業績，期內受惠於Naga 2作出貢獻，加上博彩收入按年增長22%至8.72億元（美元、下同），除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長41%至3.28億美元，純利則按年增長36%至2.45億元。
護膚品股L'Occitane（0973）(歐舒丹)公布，截至今年6月底止，集團錄得銷售淨額3.52億(歐元．下同)，按年增長18.8%；按固定匯率計算則升16.2%。其中L’Occitane en Provence品牌的銷售額錄2.67億元，增長6.3%。
北京汽車集團公布，持有平治(Benz)母公司戴姆勒5%股權，公布未有透露作價。香港上市的北京汽車（1958）昨日最多曾升8.5%，高見5.48元。
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