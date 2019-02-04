中美有望於下周進行貿易談判，刺激美股三大指數向上，道指高開59後，最多曾升196點；可口可樂業績好過預期，股價觸及紀錄新高；傳蘋果將於9月活動發布三款iPhone 11，蘋果向上。外電引述知情人士透露，美國貿易代表萊特希澤將於下周一前往中國，是中美5月談判破裂以來，首次兩國之間的高級別、面對面貿易磋商。

道瓊斯工業平均指數收漲177點，升幅0.66%，報27349點。標普500指數收漲20點，升幅0.69%，報3005點。納斯達克綜合指數收漲47點，或0.58%，報8251點。

高盛升2.5%，報219.43美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢36獻點，而旅行者集團跌1.48%，報147.5元，拖低道指14點。

科技股方面，蘋果收市報208.84元，升0.78%，谷歌母公司Alphabet收市報1148.05元，升0.77%，亞馬遜收市報1994.49元，升0.44%，Facebook收市報202.36元，升0.01%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.99%，報391點。德國DAX指數收漲1.64%，報12490點；法國CAC 40指數漲0.92%，報5618點；英國富時100指數收漲0.56%，報7556點。