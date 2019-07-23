元朗襲擊事件波及無政治立場的市民，警方行事更令人髮指，就算撇除政治去看，政府於今次事件仍然徹底不合格。從商界陸續發聲，尤其香港總商會措辭之強硬，相信可制衡政府，只是即使今次風波平息，其後傳統商界對香港的信心是否如一，亦非常堪虞。

早於元朗事件發生前，香港零售管理協會便指出近日大型遊行活動蔓延，若情況持續，則預測今年整體銷售額跌幅達雙位數，不過新聞稿沒有怪責示威者，卻只「呼籲政府早日和平解決問題，使社會秩序重回正軌」，意味零售業認為政府是處理亂局的關鍵人物。

香港建制力量主要由香港政府、中共、商界三方組成，正如當日林鄭之所以在特首選舉中勝出，亦是獲得關鍵的商界支持。翻看香港總商會理事會名單，匯豐王冬勝、長實（0001）李澤鉅、國泰（0293）史樂山，還有渣打（2888）、港鐵（0066）、中電（0002）等，是傳統外資與華資合組而成，亦是多年前練乙錚先生提及的一線財團，是舊香港的精英界別，理應推崇香港繁榮期的規則。

回看香港總商會昨日聲明，立場鮮明，絕不騎牆，既譴責上環示威，但更譴責元朗「駭人襲擊無辜市民事件」。提到「讓政府部門和執法機構得以重新發揮應有角色」，即暗示政府與執法機構現時未有盡忠職守，將矛頭直指政府：「必須」問責，「必須」成立調查委員會，向政府一直以來曖昧不明的立場施壓。香港總商會用了四個「必須（must）」，而非「should」、「may」或者「呼籲」這些婉轉詞，措辭比零售管理協會強硬得多，更表明可以協助成立委員會，可見不單是表態，還預備好下一步如何接手收拾殘局。

當日選戰時商界仍舉棋不定之際，李澤楷是較早發聲支持林鄭，認為林鄭「有駕馭能力」，李澤楷有份帶領風潮投林鄭一票；而他旗下電盈（0008）、香港電訊（6823）均為香港總商會成員。2016年「港獨」一詞鬧得沸騰時，李澤楷曾表明自己與電盈反對港獨，但今次香港總商會聲明發出後，未見李澤楷有異議。份屬香港總商會理事會成員的李澤鉅，當日是投票予林鄭，而另一成員盛智文，當日更高調為林鄭助選。

種種迹象是否可理解為當日支持林鄭掌權的商界漸有異心？倘若被支持自己的關鍵界別背離，林鄭是否仍有能力管治下去？往後要推行種種政策，又能否拉攏商界合作？尤其她不擅長經濟金融，從此仍否有德望去招攬財金人物相助？

既然傳統商界大致都與政府目前所為意見相左，要不林鄭問責或下台，要不一線財團意興闌珊、逐步撤資。如果前者未有做到，對香港經濟損耗極深，甚至會由紅色資本全面進場。聲稱為這個城市「作出不少個人犧牲」的人，若然初心是想「為香港做事」，便應極力避免第二個情況出現，那麼她應該只有一個選項。

賈文清

更多賈文清文章：

https://www.mpfinance.com/fin/columnist3.php?col=1463481147558