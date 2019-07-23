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經濟日報集團（0423）公布，石鏡泉因有意從事其他個人興趣，今日向董事會提出辭任公司執行董事及集團刊物香港經濟日報副社長，董事會於已即日批准並即時生效。石鏡泉將繼續為該集團專欄作家。

公告又指，石鏡泉已確認與董事會並無意見分歧。

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《經濟日報》副社長石鏡泉上周出席建制派「守護香港集會」表示教仔須用藤條及水喉通的言論，與上周日元朗懷疑黑社會組成的白衣暴徒使用類似武器無差別襲擊市民不謀而合。雖然事後石鏡泉「跪低」發出道歉聲明，惟事件仍未完結。據消息指，石鏡泉已辭任副社長一職。由於他亦為經濟日報集團（0423）上市公司的董事，故公司尚待刊發石鏡泉的辭任公告。

本報曾致電石鏡泉求證他辭任集團董事職務一事，惟電話未能接通，其後石鏡泉經訊息回覆，「請看公司通告」，間接承認了辭職消息。

據集團年報，現年71歲的石鏡泉，為香港經濟日報創辦人，現為該報副社長及研究部主管。石鏡泉去年作為經濟日報集團董事收取年薪及袍金、花紅等共346萬元，當中薪金為296.6萬元。

一群《經濟日報》記者昨日發表聯合聲明，就該報副社長石鏡泉上周六（20日）出席「守護香港集會」時，公然提出「藤條水喉通打仔」煽惑暴力的言論，深表震驚及極度遺憾。

石鏡泉於同晚發表道歉聲明，「撤回之前的藤條與軟膠通言論，並對該言論所引發的各種不便及不安，向社會、同事作出最真誠道歉」。

近年石鏡泉除了經濟日報事務，亦不時在其專欄透露其於元朗河背村辦有機農莊「築福農莊」，並向外賣有機菜，近期一篇以「下一個戰場」為題的文章，更大談中國農藝有突破，沙漠也可種大豆、高粱、玉米、辣椒，以至稻米，又指沙漠鹽鹼地的耕種法為中國專利，更指可反制美國，質疑「5年、10年之後，美國的農夫還會有中國市場嗎」，以及指「特朗普，你好大劑」，但文章遭到網民批評指以色列早已在沙漠種植多年等。

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