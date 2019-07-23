元朗黑夜，全城震怒，一大班白衣人無差別襲擊市民，特首林鄭月娥和「一哥」盧偉聰聲稱：「政府、警隊勾結黑社會是完全無根據，與黑社會勢不兩立」，但本欄絕不苟同，因為白黑兩道從來也是互諒互讓，這次我先寫寫警務處「未來一哥」鄧炳強，在他擔任元朗指揮官時間，如何譜寫元朗的新秩序。

現任警務處副處長鄧炳強（行動組）於2012至2014年擔任元朗警區指揮官，當年開始嶄露頭角，也因為梁振英之前流浮山的「小桃園飯局」而響朵，傳媒界也開始認識這位作風鷹派的鄧炳強，那時候，鄧炳強在警隊已被視之為「未來一哥」，但偏偏任內元朗區就有多宗醜聞發生。

第一宗是發生在2013年7月的「白粉當鹽案」。有兩名元朗警察，奉命到元朗水邊圍邨，調查消防喉箱藏毒案時，把將「白粉」（海洛英）當鹽，馬虎了事，不予追查。幸好後來有保安主管不忿，拿證物到警署報案，經化驗證實是海洛英，才還予公義。可憐的是那兩位低級警員，最終疑成代罪羔羊，涉辦案失當而被警隊內部處分。這件事，背後到底「真馬虎」，還是「真放水」，讀者宜自行判斷。

第二宗醜聞同樣發生於2013年7月，有一名當差23年的警員、駐守元朗八鄉分區巡邏小隊的陳姓警員涉嫌藏毒，從深圳夜店消遣回港後，被海關緝獲行李篋內藏十五克「K仔」。

上述兩單醜聞也可以諉過於人，但最令人嘖嘖稱奇的是他在2013年8月，與一班鄉紳的「小桃園farewell party」，飯腳還包括屏山鄉鄉委會主席曾樹和、錦田鄉事委員會主席鄧賀年、元朗區議會主席梁志祥、民建聯郭強、元朗區議員王威信、天水圍區議員李月民、八鄉北鄧貴有、八鄉南黎偉雄等等，鄉光熠熠，證明他與鄉紳關係千絲萬縷。

那段時候，元朗警區這幾宗警察醜聞，也因為「上頭好睇佢」，要勞動警察公共關係科已開始為鄧炳強執手尾，親自致電游說各大媒體的採訪主任，希望傳媒筆下留情，「唔好開咁大」。

鄧炳強離開元朗區後，繼續扶搖直上，專門處理硬任務，包括2014年出任港島總區副指揮官處理雨傘運動、2017年以行動處處長之位負責習總訪港保安，以及近日的反送中運動等等，不妨回味一下，他這些年來有否掃惡掃黑除惡。

鄧炳強雖然在中文大學社工系畢業，卻鮮見同理心，行鷹派路線，絕對是比盧偉聰可怕的人物，612事件過後，網上流出警隊內部錄音，發表言論的疑似是鄧炳強，他要求警方「畀市民知道對方嘅白色恐怖...畀社會大眾知道對方（市民）係幾咁污糟邋遢」，並寄語前線警員「你哋後面重有人頂住，上立法會解釋就交畀我。」

如果未來一哥真的對平民行鷹風，同時又與新界人關係密切，日後若在發生類似「元朗黑夜」的事件，警方會怎樣處理，大家真的要密切留意了。

大灣區國舅

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