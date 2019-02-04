美國議息前夕，港股表現牛皮，成交跌穿600億元，較上日減少13.2%，是今年7月5日後第二低，若然計及2月4日，即農曆新年前夕的半日市，成交410億元，則是今年第三低的成交。港股今早輕微高開20點後，曾跌最多57點，午後升幅擴大，臨近尾市曾升118點，高見28489點，仍未重上10天(28494點)及20天(28513點)移動平均線之上。

港股收市升95點或0.34%，報28466點，成交金額588億元；國指升39點或0.37%，報10809點。

中生製藥（1177）尾市愈升愈多，收市升5.62%，收報9.39元，是升幅最大的藍籌，取代早市升幅最大的恒安（1044），恒安收市亦升5.33%，收報59.3元。

美國放寬對華為供應產品的限制，瑞聲（2018）升3.6%，收報44.65元；舜宇（2382）升2.91%，收報90.25元。

美國下周減息機會高達80%，而再下次的9月議息會，減息25點子的機會亦高達60%，息口敏感的銀行股向上，匯控（0005）升0.47%，收報64.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；恒生（0011）升0.21%，收報194.5元；中銀香港（2388）升0.65%，收報31.15元。

減息未有利好本地地產股。元朗白衣人恐怖襲擊無辜途人，市民猶有餘悸，恐懼殺無赦的白衣人仍然猖獗，本地地產股逆市下跌。恒地（0012）跌0.23%，收報42.8元；新地（0016）跌0.53%，收報131.6元；新世界發展（0017）升0.83%，收報12.22元；長實集團（1113）跌0.65%，收報61.15元；領展（0823）跌0.16%，收報95.85元；僅信置（0083）升0.6%，收報13.38元。

內媒引述消息指，銀保監擬於下半年對銀行業金融機構展開專項檢查，進一步整頓房地產違規融資亂象，內房股下跌，碧桂園（2007）跌2.15%，收報10.9元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。潤地（1109）跌0.29%，收報33.95元；中海外（0688）跌0.18%，收報27.85元。

安踏（2020）發盈喜，收報58.5元，升幅收窄至2%，以接近全日低位收市，最低曾見58.15元，上午曾創上市新高59.95元。

新城控股（1030）就約40個項目洽談出售，跌幅不斷擴大收報6.75元，跌11.3%。

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