曾表態反對《逃犯條例》修訂的國際商會香港分會（ICC-HK）發聲明，譴責一群兇徒於星期日晚（21日）在西鐵元朗站一帶肆意襲擊市民，包括電子媒體記者，令香港法治之名淪為笑柄，會方表示，不能讓這種狀況繼續去損害香港。

國際商會香港分會呼籲政府和社會各界人士讓香港回復正常運作。第一步是行政長官成立一個由司法機關法官領導的獨立調查委員會，檢討導致社會分化的各種成因，包括提出該建議修訂條例草案的方式、公眾諮詢、立法、執法等程序，以及其後市民、政府和警方作出的回應。

會方稱，獨立委員會的調查結果將有助於澄清有關問題和過程，既有利於解決香港目前面臨的困境，亦可促使社會各階層回復和平。該委員會可能找出應該採取的步驟，使政府與香港市民能夠同心努力保障香港在國際貿易、投資及金融服務方面所扮演的角色，以致促進香港整體的福祉。

國際商會香港分會重申，雖然欣賞各階層的香港市民，因應修例而舉行大規模、大致和平及有秩序的示威遊行，但對於警方與示威群眾之間多次發生衝突，而現場報導的媒體記者遭受粗暴行為，令本會深感憂慮。這個問題現在已對香港造成非常嚴重的影響，社會撕裂、市民長期處於焦慮和不滿的境況中，而商界的信心亦因而削減。

國際商會香港分會回覆本報查詢進一步指出，該會不認為香港的營商環境已十分惡化，但倘若紛爭持續下去，對本港作為國際商業中心，肯定將有十分負面的影響，所以該會須要發表聲明，希望大家警惕。

國際商會香港分會重申，上星期日元朗暴徒傷人，是破壞社會秩序，冷血行為，必須正視。至於所謂元朗週未將有大型遊行，會否進一步損害營商環境，該會指對遊行並不清楚，不便揣測。

國際商會創建於1919年，是世界上最大、最有代表性的商業組織，數以千百計的成員來自130多個國家、各種不同行業的私人企業。而國際商會香港區會於1998年成立，是國際商會在香港的代表機構，也是香港惟一一個擁有獨特國際關係的商業組織。現屆主席李澤培是力寶公司非執董，而執行委員會和常務委員會成員，包括了萬通保險及東亞銀行（0023）高層。

昨日，本港四大商會之一的香港總商會亦已出聲明，要求政府成立獨立調查委員會、撤回修例、官員問責等四項建議。

【商界開腔】香港總商會發聲明 促港府正式「撤回」逃犯條例 並成立調查委員會