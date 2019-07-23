由太古地產（1972）管理的東薈城名店倉自2016年開始擴建工程，料於8月中開幕，最大特色是增加至逾30間餐飲食肆、加入1個美食廣場，以及東涌居民久別多年、設有4個影廳的戲院，屆時合計有逾150個品牌入駐商場。東薈城總經理Chris Heywood形容，商場鄰近機場，亦位於東涌的中心，第二期有更多空間，平衡商戶組合，回應本地客人需求，吸納更多本地客。

Chris Heywood解釋，商場近日以「漂亮出走」作品牌形象，是因為有別於外國的名店倉位於鄉郊地區，由市區短時間就到達東薈城，商場亦有如大嶼山的「出入口」，不論是遠足或者到沙灘玩耍，都可以先經過商場，新加入的餐飲食肆，更可令訪者停留更長時間。

除了機場，東薈城亦鄰近另一基建港珠澳大橋，東涌成為經大橋訪港內地客的必經地。Chris Heywood認為大橋明顯帶動東涌的人流，不過去年剛落成時，部分遊客會視其為景點，在港停留3至4小時就會到訪其他地方，隨著大橋營運近一年，開始有更多遊客會在香港過夜。他又指，數年前的內地遊客來港的確是為購買奢侈品，時至今日，他們更多是追求「mix and match」，因此今次的商戶組合就加入更多中價品牌，部分更是首次在港開設特賣場，令顧客有更多選擇。

近日網民在上水、沙田發起「光復」行動，反對內地訪港遊客影響本地居民生活。Chris Heywood稱，商場向來會準備好應對各類突發事件，例如火災等，任何事均盡力作準備。

記者：蕭嘉聰