股神巴菲特一年一度的午餐會都吸引世界各地的投資者參加，今年由內地富豪孫宇晨以破紀錄的457萬美元(約3565萬港元)投得，可惜在午餐會即將舉行的前夕，孫宇晨突然宣布因病要取消與股神會面，震驚金融界。

巴菲特午餐會原定7月25日舉行，惟孫宇晨今日凌晨在其微博上發布消息稱：「本人因突發腎結石正於醫院治療，因故取消與巴菲特先生的午餐會面。」他又強調目前身體情況一切穩定，處於恢復期，無法接受採訪，請各位原諒。待近期身體恢復後，將很快與外界見面。對於午餐會拍賣所得款項將捐贈予「格萊德基金會」，他稱已經完成，仍然有效。

《澎湃新聞》在月初報導，孫宇晨以破紀錄的456.7888萬美元的價格，投得第20屆巴菲特慈善午餐會。孫宇晨表示，自己是巴菲特價值投資理念的長期信仰者，並認為長期價值投資策略與加密貨幣是一回事，「此次參與巴菲特慈善午宴，不僅是我個人生涯的亮點，波場TRON和BitTorrent公司重大的一天，更象徵著整個區塊鏈社區的勝利」。

孫宇晨以天價投得午餐會後表現非常高調，本月12日還揚言，要邀請美國總統特朗普加入這場午宴，不過，特朗普方面沒有任何回應，還受到中國網民們的議論，指他借機炒作。

今年才29歲的孫宇晨，是互聯網科技公司波場(TRON)的創辦人，早年在北京大學畢業後便赴美升學，2013年回國，2015年成為福布斯中國30位30歲以下創業者，及馬雲創辦的湖畔大學首批學員中唯一90後學員。

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