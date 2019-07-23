民生消費股有支持 高鑫零售中線向好

港股反覆偏好，個別行業有炒作，上升動力強。恒指高開後試底，曾經倒跌57點，在28300點有支持，之後反彈最多升114點回軟，半日收報28402點，升30點或0.11%；國指升0.34%。大市成交320億元。

美國總統特朗普承諾，政府將迅速處理向華為供貨的申請。科網股受到追捧，舜宇（2382）、瑞聲（2018）升逾2%；美圖（1357）、平安好醫生（1833）升逾半成。民生消費向好，恒安（1044）、安踏（2020）、華潤啤（0291）升約3%以上。中美緊張關係緩，出口股敏華（1999）升逾半成。內房、本地地產沽壓持續，碧桂園（2007）跌逾2%，新地（0016）、領展（0823）下跌。汽車吉利（0175）偏軟，比亞迪（1211）、廣汽（2238）升逾1%。

民生消費有買盤支持，高鑫零售（6808）可以留意。公司在內地超市行業具龍頭地位，經過早年的擴張後，近年業績反覆停滯不前，惟阿里戰略入股後，旗下大潤發接管歐尚，轉型改或有成效料逐步浮現，具憧憬空間。走勢上，高鑫5月以來反覆向上，10天線、20天線及50天線以高至低排序，呈中線向好趨勢，可於7.5元吸納，短線有望上試8元水平。

劉思明

明報資深評論員