瑞安建業（0983）公布，今日與凱里市政府訂立徵收補償協議，由凱里市政府向凱里瑞安水泥補償約1.71億元（人民幣，約1.941億元），用於徵收該水泥廠及補償集團因響應中央政府推出加快淘汰落後及低效產能的政策，關閉該水泥廠所產生的費用及開支。

瑞安建業指，在全國產能過剩的環境下，為響應中央政府加快淘汰落後及低效產能水泥廠的政策，該水泥廠早在數年前已為停止運作。

而根據內地政府的城市規劃，預期該水泥廠地塊將會被重新規劃為商住用地。完成土地徵收後，凱里市政府擬透過公開招拍方式出讓該水泥廠地塊，並

邀請集團參與公開招拍。瑞安建業可能會參與公開招拍，於適當及需要時作進一步公佈。而據公司了解，凱里市政府將爭取於今年9月30日或之前完成公開招拍。

集團指，由於集團可能會參與公開招拍，因此該安排對集團產生的財務影響僅能在公開招拍完成後才能確定，公司將於適當及需要時作出進一步公佈。公司又指，假如地塊由第三方成功投得，公司擬將該安排的所得款項用作集團一般營運資金。

瑞安建業今日申請停牌，停牌前報2.05元，股份將於午市復牌。